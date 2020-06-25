В МИД России напомнили Польше об издержках статуса "прифронтового государства"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Польша осознает издержки получения статуса "прифронтового государства", в том числе для своей безопасности. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить часть войск из Германии в Польшу.

"Видимо, следует исходить из того, что если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путем приема на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности", - подчеркнул замминистра.

В среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции заявил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу. Трамп также отметил, что Вашингтон рассчитывают ладить с Москвой, несмотря на заявленные планы по переброске войск. Ранее президент США предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.