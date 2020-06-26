Эксперт: модель принятия поправок в Конституцию России отвечает лучшим мировым практикам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ, общероссийское голосование по которым началось 25 июня, лежат в русле ключевых тенденций развития мирового конституционного законодательства, а модель их принятия соответствует лучшим международным практикам. Такие выводы содержатся в докладе "ХХI век - обновление конституций. Международный опыт", подготовленном руководителем департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатериной Соколовой.

Государства и их конституции в меняющемся мире

Работа, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, основана на анализе 95 наиболее заметных конституционных реформ, из которых не менее 86 "успешно состоялись", а в девяти странах инициативы по изменению конституции "натолкнулись на политические проблемы и противодействие части политических элит". Всего же, по данным автора, в нынешнем столетии в разных странах мира было принято 57 новых конституций, причем ряд государств (например, Доминиканская Республика, Таиланд) успели поменять конституции дважды, а то и трижды (Киргизия), а поправки к основным законам в ХХI веке государства рассматривали 785 раз.

"В мире практически не осталось конституций, которые не претерпели бы изменений, особенно в последнее двадцатилетие. Мир, все общественные процессы и ценности меняются и развиваются в XXI веке с большей скоростью, чем когда-либо, и конституции стремятся соответствовать новым требованиям общества", - констатирует Соколова. По ее мнению, конституционные изменения "не только нормальны, но и необходимы", а возможность внесения поправок является "фундаментальной особенностью всех письменных конституций, так как просто невозможно создать текст, который смог бы вечно служить обществу при процессах развития".

Зачем менять конституции

В исследовании выделяются комплексы задач, которые обуславливают решения государств обновлять свои конституции. Среди них - совершенствование правовой системы, изменение административно-территориального деления и баланса полномочий центра и регионов, развитие системы прав человека, проведение преобразований в обществе (политических, экономических, культурных) и т.д.

Ссылаясь на международные исследования, автор выделяет 70 тем, которые отражены в конституциях стран мира, отмечая, что, как правило, более новые конституции включают больше тем, а старые включают их при помощи внесения правок и дополнений. Речь идет о том, что более современные конституции охватывают больше тем, включая в себя новые повестки, которые не были актуальны столетие назад, например, экология, защита животных.

В среднем, согласно приводимой в докладе статистике, каждая конституция содержит 58% тем, в российском основном законе на данный момент отражено 64% из данных 70 тем. "В случае одобрения поправок Россия повысит свои позиции в рейтинге мировых конституций, так как в ней появятся такие актуальные темы, как экология, ответственное отношение к животным, безопасность цифровых данных и научно-техническое развитие", - указывается в исследовании.

Отмечая, что рассматриваемые в настоящее время поправки в Конституцию РФ не затрагивают напрямую область прав человека и гражданина, автор обращает внимание, что в них "оговаривается дополнительно защита трудовых и социальных прав, экологических прав, права на доступное качественное медицинское обслуживание". Кроме того, они позволяют "укрепить национальную идентичность за счет оформления ряда значимых ценностей, прежде всего, суверенитета и территориальной целостности страны, ценностей семьи и детства".

"Российские поправки к конституции лежат в русле ключевых тенденций развития мирового конституционного законодательства", - делается вывод в работе.

Как меняют конституции

Что касается схемы внесения изменений в конституции, то некоей единой модели не существует.

"Референдумы, как правило, не предусматриваются как обязательная процедура для внесения поправок, только для принятия новых конституций. При этом национальное голосование может быть установлено как дополнительная процедура по требованию парламента или главы государства", - поясняется в докладе.

Как отмечает автор на основании анализа процедур конституционных преобразований в мире, "в большинстве случаев на общественное обсуждение выносится сразу несколько изменений, зачастую тематически между собой не связанных", что обусловлено сложностью организации референдумных процедур. "При этом вопрос на голосование, если поправки выносятся на народное обсуждение, ставится один (согласны ли вы с изменениями), в единичных случаях - два вопроса в бюллетене. Практики вынесения альтернативных проектов на голосование одновременно не существует", - подчеркивает Соколова.

Модель принятия поправок в Конституцию РФ "соответствует лучшим международным практикам", резюмирует автор исследования.

Она также обращает внимание на тот факт, что вопросы конституционных изменений, выносимые на национальное рассмотрение, "как правило, являются предметом широкого общественного консенсуса, представляя собой результирующую накопленного опыта управления и сложившихся национальных ценностей", в результате, "несмотря на нарастающий абсентеизм, снижение электорального участия по всему миру, вопрос получает на голосовании одобрение с существенным перевесом". "Провал вопроса на национальном голосовании - вещь исключительно редкая, как правило, является следствием внутриполитических конфликтов и несет довольно существенные риски дестабилизации", - поясняет представитель ЭИСИ.

О поправках в Конституцию РФ

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ в том числе закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет в основном законе роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Путин неоднократно подчеркивал, что поправки вступят в силу только в случае их одобрения гражданами РФ, для чего было организовано общероссийское голосование. Согласно указу главы государства, основной день голосования - 1 июля, однако выразить свою позицию россияне могут и в период с 25 по 30 июня.