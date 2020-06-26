Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Явка э-голосования 50,94%. Пересекли экватор (606 тыс. избирателей)", - написал Венедиктов. Ранее сообщалось, что явка на 6 утра пятницы составила 49,51%.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.