Голосование по поправкам в Конституцию России началось во Франции

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ открылись в воскресенье в российских диппредставительствах на территории Франции. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Париже, в голосовании могут принять участие все граждане России, которые находятся в стране на временной или постоянной основе.

"При себе достаточно иметь только загранпаспорт. Вас внесут в список избирателей и выдадут бюллетень", - сообщили в посольстве.

Также всем потенциальным участникам голосования напоминают, что в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса во Франции необходимо соблюдать определенные профилактические меры. Так, на участке разрешено находиться только в медицинской или тканевой маске и перчатках, которые необходимо приобрести заранее. На месте предлагается обрабатывать руки дезинфицирующим гелем. Кроме того, всех просят приносить свои шариковые ручки для заполнения бюллетеней.

Всего во Франции открылось четыре участка: №8308 в здании посольства в Париже, № 8313 в генконсульстве в Марселе, №8314 в генконсульстве в Страсбурге и №8373 в канцелярии генконсульства в городе Вильфранш-сюр-Мер на юге страны. Голосование продлится 28 июня с 10:00 до 20:00 по местному времени (с 11:00 до 21:00 мск). Те, кто не имеет возможности прийти в воскресенье, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ 1 июля на тех же самых участках.