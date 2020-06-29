На Дальнем Востоке не зафиксировали серьезные нарушения во время голосования за поправки

ТАСС, 29 июня. Жители регионов Дальнего Востока активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ, серьезных нарушений и жалоб на процесс голосования не выявлено, сообщили в понедельник ТАСС представители избиркомов и общественных палат. Власти и избиратели отмечают, что рекомендации Роспотребнадзора позволили снизить риск распространения коронавируса и обеспечить дополнительную безопасность.

"Практически не поступает жалоб от граждан, люди обращаются только с замечаниями по поводу того, что не в полном объеме соблюдаются меры санитарной безопасности - речь идет о социальной дистанции, правильности ношения маски", - сообщил ТАСС секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

Похожие замечания прозвучали в Забайкалье, где житель Читы пожаловался на то, что члены избирательной комиссии на придомовой территории носят защитные экраны без медицинских масок.

В Якутии, где на участках работают более 3,2 тыс. общественных наблюдателей, информации о нарушениях не поступало. Здесь за три дня голосования свою позицию по поправкам в Конституцию РФ высказали 20,3% избирателей, это более 130,9 тыс. человек, на дому выразили желание проголосовать, по последним данным, свыше 34,5 тыс.

Проголосовать можно не только на участке, возле дома или в собственной квартире. В выходные дни сотрудники избирательной комиссии Сахалинской области провели голосование на территории дачников "Дорожник", одной из самых крупных садоводческих некоммерческих организаций Южно-Сахалинска с 500 домовладениями. Здесь зарегистрированы около 200 семей, многие живут там круглогодично. Как и на стационарных избирательных участках, при голосовании на придомовой территории были соблюдены все меры безопасности: избиратели получали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

В Еврейской автономной области жалоб на ход голосования также не поступает. Не выявлено нарушений в ходе голосования и на Камчатке, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев. "За ходом голосования наблюдают через камеры, что мешает каким-то образом сфальсифицировать или вбросить бюллетени. На участках работают более 900 наблюдателей, на сегодня нарушений не выявлено", - сказал он.

С соблюдением всех рекомендаций

Голосование в регионах проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и мер предосторожности. Это позволяет соблюдать личную безопасность и снизить риск распространения коронавируса, сообщили ТАСС власти и представители региональных избиркомов.

"Предыдущие дни показали абсолютную правильность решения ЦИК о проведении голосования с 25 июня по 1 июля в течение всего дня. Мы увидели интерес - поток граждан, которые желают выразить свою волю по вопросу одобрения поправок в Конституцию, только нарастает. Мы подвели полностью данные за первый день голосования - почти 8 тыс. колымчан выразили свое мнение по вопросу поправок, 3,5 тыс. голосов оставили жители колымской столицы, активно голосуют и жители городских округов", - сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

Губернатор региона Сергей Носов, лично ознакомившись с организацией работы на одном из избирательных участков, отметил, что голосование организовано с учетом всех мер безопасности, как на участке, так и на дому.

"Нет оснований переживать и тем более реагировать на слухи о том, что может быть создан какой-то прецедент для заражения. С учетом продуманности всех мер безопасности и ответственности региональной и участковых избирательных комиссий, я думаю, рисков для людей нет. Хотел бы отметить положительный момент - мы видим, что благодаря тому, что голосование организовано в выездном формате, в рабочих коллективах на предприятиях удалось избежать массового скопления людей и обеспечить дополнительную безопасность", - отметил Носов.

В Приморье по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовали уже почти треть избирателей, и здесь, как и в других регионах, процесс проходит с соблюдением требований безопасности: на входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты, голосование проходит бесконтактным способом, все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают. Организация голосования до основного дня позволила избежать скопления людей на участках и сделать процесс более спокойным. Так, на участке, организованном на Дальнегорском ГОКе в Приморье, проголосовали уже 60% прикрепившихся к нему сотрудников.

"На нашем предприятии, ООО "Дальнегорский ГОК", организован один избирательный участок. Это сделано для того, чтобы сотрудники могли в максимально комфортных условиях реализовать свое избирательное право. Тем более, что так намного безопаснее - работникам не нужно идти в массовое скопление людей, чтобы проголосовать. По итогам воскресенья проголосовали уже 60% сотрудников, которые прикрепились к нашему избирательному участку (1 252 человека)", - рассказала ТАСС заместитель директора по персоналу ООО "Дальнегорский ГОК" Оксана Гарас, добавив, что активнее всего люди голосуют в рабочие дни, когда работают дневные службы.

Карантин не помеха

В Бурятии, по данным республиканского избиркома, на утро 29 июня проголосовали почти 300 тыс. человек, явка составила 41,6%, в том числе в помещениях для голосования проголосовали около 182 тыс. избирателей. Голосование в регионе проходит на 837 участках для голосования (23 из них временные).

27 июня стало известно о том, что на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса закрыто село Шулуты Тункинского района, где живут около 400 человек. Председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский сказал ТАСС, что голосование в этом населенном пункте идет в штатном режиме, и произошедшее никак не повлияет на ход голосования. "Те, кто госпитализирован там, голосуют в больнице, остальные - в УИК. Средствами индивидуальной защиты все обеспечены, и жители села имеют возможность проголосовать, с этим проблем нет", - отметил он.

Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров подтвердил эту информацию. Он сообщил, что, по сведениям наблюдателей, в населенном пункте голосование проходит в штатном режиме. "В Шулутах все меры безопасности приняты, все контактные отделены, процесс голосования идет нормально. С контактными работают медики, неконтактные в обычном порядке голосуют", - сказал он. По данным местной администрации, всего в Тункинском районе проголосовали около 60% жителей.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".