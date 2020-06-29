Памфилова: предлагаемые поправки не требуют референдума и конституционного собрания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, предложенные президентом России Владимиром Путиным, не затрагивают базовые главы основного закона, их внесение не требует созыва конституционного собрания и проведения всенародного референдума. Об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Глава ЦИК напомнила, что "в ныне действующей конституции, которая была принята в декабре 1993 года, вообще нет понятия "референдум" и есть понятие "всенародное голосование", но потом был принят специальный закон о референдумах". "Те поправки, которые президент предложил - это был небольшой пакет сначала", - сказала Памфилова, отметив, что они не затрагивают базовые первую, вторую и девятые главы.

"Если затрагиваются они - то фактически это новая конституция. Поскольку они не были затронуты - не было основания для процедуры запуска референдума", - продолжила она. Памфилова заметила, что, согласно установленной сейчас процедуре, изменения в базовые главы требуют созыва конституционного собрания по специальному закону, который до сих пор не принят.

"Оно должно было [бы] решить - или они оставляют конституцию по базовым статям в неизменном виде, или они сами сидят, пишут новую конституцию, она должна быть двумя третями участников собрания принята. И решают: или они сами ее принимают, или они предлагают вынести это на всенародное голосование", - добавила Памфилова.

"У нас сейчас общероссийское голосование. Это не просто фраза, это не одно и то же, поскольку данные поправки, которые предложил президент, не требуют процедуры, о которой я говорила", - резюмировала глава Центризбиркома.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".