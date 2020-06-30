Песков: низкая явка на голосовании в некоторых регионах не говорит о слабости губернаторов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Низкая явка на голосовании по конституции в ряде регионов не расценивается Кремлем как слабость глав этих субъектов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока вообще еще не время делать какие-либо выводы по явке".

По данным ЦИК РФ, более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к конституции за пять дней по всей стране, явка составила 45,7%.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".