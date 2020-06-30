Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Нижегородской области составляет около 90%

"Приятно, что нижегородцы проявляют такую гражданскую активность и неравнодушие. Электронным способом отдали свой голос около 90% тех, кто заранее зарегистрировался. Мне хочется поблагодарить всех, кто не остался в стороне. От нашего решения зависит будущее страны", - приводятся слова губернатора Глеба Никитина.

ТАСС, 30 июня. Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к конституции РФ в Нижегородской области составляет около 90%, сообщается на сайте регионального правительства.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могут принять участие в электронном голосовании по поправкам к конституции, которое началось в 10:00 25 июня и продлится до 30 июня. Никитин напомнил, что тот, кто не успел отдать голос дистанционно, может прийти на избирательный участок.

"Именно 1 июля было определено президентом как основной день голосования. Уверен, что эта дата останется в истории страны, у нас есть шанс стать частью этой истории. Абсолютная ценность детства и материнства, уважение к человеку труда, социальные гарантии, защита исторической памяти, новые возможности в государственном управлении - все это имеет значение для каждого человека. Нижегородцы всегда активно и деятельно участвовали в жизни России. Надеюсь, что так будет и в этот раз", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работают 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.