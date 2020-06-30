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Пандемия коронавируса нового типа

Володин: пандемия сделала более актуальными некоторые поправки в конституцию

По словам спикера Госдумы, поправки подчеркнули темы доступности и качества здравоохранения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции не уменьшила интерес россиян к изменениям в основном законе, а некоторые из поправок даже сделала более актуальными, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью передаче "Время покажет" на Первом канале.

"Ситуация с коронавирусом не уменьшила интерес к поправкам в конституцию <...> Многие поправки подтвердили свою актуальность, особенно в этой непростой ситуации", - отметил Володин.

В частности, по его словам, поправки подчеркнули темы доступности и качества здравоохранения и обязательной индексации пенсий. "Поэтому, когда речь идет о ситуации, связанной с пандемией, многие вопросы стали рассматриваться под другим углом зрения, они стали более актуальными нежели, чем в обыденной ситуации", - подчеркнул Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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