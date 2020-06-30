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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на голосовании по конституции в Ленобласти превысила 46%

За пять дней проголосовали 632 470 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции РФ в Ленинградской области за пять дней (с 25 по 29 июня) составила 46,41%, проголосовали 632 470 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Леноблизбиркома.

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"За пять дней голосования активность ленинградцев составила 46,41% (632 470 человек)", - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования будет 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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РоссияЛенинградская областьГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
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