ЦИК не получал реальных жалоб по голосованию для рассмотрения на заседании комиссии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что в комиссию за шесть дней общероссийского голосования по закону о поправке к конституции практически не поступало реальных жалоб от граждан, которые требуют рассмотрения на заседании ЦИК.

"Идет процесс голосования, идет он уже шесть дней. Я впервые за эти пять лет наблюдаю, что количество жалоб, реальных жалоб, их нет сегодня. Это те жалобы, которые требуют рассмотрения на заседании комиссии, их практически нет", - сказал Булаев во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной завершению дистанционного электронного голосования по конституции.

По его словам, есть некоторые "провокационные ситуации, но это другое". "Все, что касается обвинения власти: административный ресурс, карусели, вбросы и так далее. Такого рода жалоб мы пока не имеем и мне кажется, что в этой части мы даже совершили некий прорыв", - отметил зампред ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".