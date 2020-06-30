Спорные ситуации онлайн-голосования по поправкам к конституции проработают

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественная палата и штаб по контролю и наблюдению за дистанционным электронным голосованием детально обсудят спорные ситуации, возникшие в ходе онлайн-голосования по поправкам к конституции РФ. Все случаи будут проработаны и учтены при доработке системы, сообщил журналистам во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Буквально в течение нескольких дней мы соберем электронный штаб, нашу комиссию Общественной палаты, пригласим журналистов и разберем те главные кейсы (спорные ситуации на голосовании), которые звучали, с приглашением тех людей, которые эти кейсы создавали. Это делается для того, чтобы понять, каким образом следующее электронное голосование было бы менее уязвимым. На сегодняшний день видим три кейса", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что будет детально разобрана ситуация, в результате которой более 12 тыс. участников онлайн-голосования не были вычеркнуты из списков голосующих по месту жительства. Из них проголосовал один человек - журналист Павел Лобков. "Мы понимаем, где сбой, но надо придумать так, чтобы таких сбоев не было", - сказал Венедиктов.

Кроме того, эксперты разберут случай голосования в Израиле, когда гражданин России проголосовал в двух разных городах, в том числе электронным образом. "Мы выяснили, что за границей заявление на голосование [вне места жительства] носит заявительный характер: просто приходишь в посольство или консульство, говоришь, что ты гражданин России. Тебя вписывают (в список избирателей), ты голосуешь. Но с учетом электронного голосования теперь этот же человек может вторично проголосовать. Значит, наша задача вместе с МИД и ЦИК сделать это невозможным", - сказал Венедиктов.

Также на круглом столе эксперты обсудят технические возможности и вероятность ложных личных кабинетов на порталах госуслуг, с помощью которых могло бы быть возможным "получать голоса". По его словам, более 1,1 млн личных кабинетов, с помощью которых граждане осуществляли онлайн-голосование, проверяются специалистами вручную. "Наша задача - найти техническую развилку, чтобы это не могло повториться при новом голосовании", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что проверка личных кабинетов участников онлайн-голосования еще продолжается, решение об аннулировании бюллетеней голосующих при подтверждении ложного статуса личных кабинетов граждан останется на усмотрение членов Мосгоризбиркома.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка, по данным оперативного штаба по наблюдению за голосованием, составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.