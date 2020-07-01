Врио главы Севастополя объяснил, почему считает важными поправки к конституции

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции о территориальной целостности Российской Федерации заблокируют любые попытки отделить территории страны, это означает, что Крым и Севастополь навсегда останутся российскими, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в видеообращении, размещенном в среду на его странице в социальной сети "ВКонтакте" .

"Когда меня спрашивают, почему голосование за поправки так важно для севастопольцев, всегда отвечаю очень просто: поправки на конституционном уровне заблокируют навсегда все попытки отчуждения территории Российской Федерации. Это значит, что Крым и Севастополь всегда будут российскими", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что не менее важны для россиян и пункты, касающиеся социальных гарантий: ежегодной индексации пенсий, положения о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, установления единых правовых основ в системе здравоохранения и т. д. При этом данные обязательства будут выполняться вне зависимости от каких-либо ситуаций.

Важным изменением Развожаев считает и то, что в случае одобрения поправок чиновникам запретят иметь за рубежом счета или вид на жительство, а это "обезопасит нашу страну от попыток влияния извне".

"Уже несколько недель мы видим попытки иностранного вмешательства в голосование по поправкам. Свои заявления с призывами голосовать против делают украинцы, зарубежные политики всех мастей. При этом некоторые из них ссылаются на заключение Венецианской комиссии, которая рекомендовала отказаться от изменения статьи 79 Конституции Российской Федерации. Но статья 79 как раз о приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Понятно, что есть силы, которые не хотят такого развития событий, но нам, россиянам, такая поправка очень важна", - добавил врио губернатора.

Общероссийское голосование началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования 1 июля будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.