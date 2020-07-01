Рабочая группа по поправкам к конституции может собраться до конца недели

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ может провести итоговое заседание до конца недели, сообщил в среду журналистам ее сопредседатель, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы решим это буквально сегодня вечером, члены рабочей группы будут совещаться по результатам. И мы решим, когда лучше провести итоговое заседание. Есть несколько вариантов. Я думаю, до конца недели проведем", - сказал он в информационном центре ЦИК.

При этом сенатор не исключил, что встреча пройдет с участием президента РФ Владимира Путина. "Ничего нельзя исключить, график президента не в моих руках", - резюмировал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.