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Голосование по поправкам в конституцию

Рабочая группа по поправкам к конституции может собраться до конца недели

Сенатор Андрей Клишас не исключил, что встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ может провести итоговое заседание до конца недели, сообщил в среду журналистам ее сопредседатель, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Мы решим это буквально сегодня вечером, члены рабочей группы будут совещаться по результатам. И мы решим, когда лучше провести итоговое заседание. Есть несколько вариантов. Я думаю, до конца недели проведем", - сказал он в информационном центре ЦИК.

При этом сенатор не исключил, что встреча пройдет с участием президента РФ Владимира Путина. "Ничего нельзя исключить, график президента не в моих руках", - резюмировал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичГолосование по поправкам в конституцию
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1 июля - основной день проведения общероссийского голосования
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