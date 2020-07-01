Москалькова отметила высокий уровень организации голосования по конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения участков для голосования по поправке к Конституции РФ отметила высокий уровень организации процесса. Об этом сообщила в среду пресс-служба федерального омбудсмена.

"Сегодня я и сотрудники аппарата уполномоченного посещаем участки, где проходит голосование. Отмечу высокий уровень легитимности. Везде обеспечены нормы безопасности, на входе выдают маски, перчатки, одноразовую ручку, измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция. На участке много информационных материалов. Поговорила с наблюдателями, которые отметили, что нарушений нет", - приводит пресс-служба слова Москальковой.

Омбудсмен находится на связи с регионами, добавили в пресс-службе. "Уполномоченные в субъектах (Приморский край, Астраханская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Калужская область, Ставропольский край, Хабаровский край, Ленинградская область и многие другие) отмечают высокий уровень организации голосования, отсутствие значительных нарушений, большой интерес граждан к вопросу внесения поправок к конституции", - отметила Москалькова.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.