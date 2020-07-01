Как проходит голосование по поправкам в конституцию

Участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Самыми первыми с учетом разницы во времени открылись участки для голосования на востоке России — на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курильских островах, а следом за ними — в регионах Сибири, Урала и европейской части страны.
Около 11 утра 1 июля участие в голосовании принял Владимир Путин. Он традиционно проголосовал в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Свой голос за "экономическое и социальное развитие" России отдал и премьер-министр Михаил Мишустин — так он сам прокомментировал свой выбор. Глава правительства пришел на столичный избирательный участок номер 90 в школе 1241 на улице Николаева в центре города.
О том, какие изменения предлагают внести в конституцию, можно почитать здесь.
Голосование в целом по России и в столицах
В Москве, по данным Центризбиркома, явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции за шесть дней составила 42,37%. В Московской области за тот же период проголосовали 61,41% избирателей, в Санкт-Петербурге — 59,22%.
В целом по стране явка за первые шесть дней голосования составила 55,22%, сообщила в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Дальний Восток
На Камчатке уже завершили работу почти 190 стационарных участков и более сотни участков на морских судах. По состоянию на 15:00 (06:00 мск) в регионе проголосовали 40% избирателей.
Закрылись участки и на Чукотке, явка к 15 часам местного времени составила 70,81%.
В 12:00 мск завершилось голосование в Сахалинской и Магаданской областях. По информации избирательной комиссии Сахалинской области, там явка превысила 65%. В Магаданской области она составила почти 52%.
Голосование продолжается в других регионах Дальнего Востока. К 15:00 по местному времени в Хабаровском крае явка составила 38,45%, в ЕАО — 67,42%, в Приморье — почти 56%.
Сибирь и Урал
Лидером по активности избирателей на первые часы финального дня голосования в Сибири является Тува: по данным избиркома республики, явка на 12:00 (08:00 мск) составила 86,32%.
К этому же времени в Кемеровской области проголосовали 81,29% избирателей. Тройку сибирских регионов-лидеров замыкает Омская область: там к 10:00 (07:00 мск) в регионе проголосовали 55% избирателей. Вплотную к лидерам приблизился Красноярский край с явкой в 50,2% к 12:00 (08:00 мск).
В Новосибирской области, по данным избиркома, к 12:00 (08:00 мск) явка составила 37,5%, в Иркутской области — 33,7%. В Томской области проголосовали 34,64% избирателей.
В регионах Уральского федерального округа (УрФО) явка, по предварительным данным, превышает 40%. Самый высокий показатель по явке в Ямало-Ненецком автономном округе — более 63%, затем идут Тюменская область с явкой более 49%, Ханты-Мансийский автономный округ — более 42%, Челябинская область — более 41%. В Курганской области явка превысила 39%, а в Свердловской — 32%.
Голосование в ЦФО и Крыму
В регионах Центрального федерального округа (ЦФО), за исключением Москвы и Московской области, в предыдущие шесть дней голосования свое мнение по поправкам в конституцию высказали более 45% избирателей.
Наибольшую явку в округе демонстрируют жители Брянской (65,7%) и Тамбовской (около 62,5%) областей, наименьшая активность отмечена во Владимирской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, где проголосовал каждый третий избиратель.
В Крыму, по данным республиканского избиркома, к утру 1 июля проголосовали уже более 1 млн человек, что составляет около двух третей от общего числа избирателей. При этом в Севастополе явка составила немногим более 48%.
Голосование за рубежом
Голосование проходит также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Первыми открылись участки для голосования в странах дальневосточного региона — Японии, Китае, затем пришел черед стран Южной и Юго-Восточной Азии, а также государств Ближнего и Среднего Востока и Африки.
Участки для голосования открылись и во всех странах СНГ, находящиеся там россияне, по предварительным данным, демонстрируют высокую политическую активность.
Четыре участка — в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе — открылись на Украине, каких-либо сложностей с их работой пока не отмечено.
В Белоруссии голосование проходит в пяти городах — Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Островце (Гродненская область).
Во всех странах строго соблюдаются единые санитарные нормы, установленные для голосования.