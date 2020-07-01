Как проходит голосование по поправкам в конституцию

Участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Самыми первыми с учетом разницы во времени открылись участки для голосования на востоке России — на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курильских островах, а следом за ними — в регионах Сибири, Урала и европейской части страны.

Около 11 утра 1 июля участие в голосовании принял Владимир Путин. Он традиционно проголосовал в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Свой голос за "экономическое и социальное развитие" России отдал и премьер-министр Михаил Мишустин — так он сам прокомментировал свой выбор. Глава правительства пришел на столичный избирательный участок номер 90 в школе 1241 на улице Николаева в центре города.

О том, какие изменения предлагают внести в конституцию, можно почитать здесь.