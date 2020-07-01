Орехово-Зуево и Химки лидируют по явке на голосовании по конституции в Подмосковье

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Городские округа Орехово-Зуево и Химки являются лидерами среди муниципалитетов Московской области по явке избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ, об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Мы видим, что практически все наши муниципалитеты перешли порог в 60%. За редким исключением небольшие территории, наукограды и закрытые территории дали чуть меньший результат, но это традиционно для Московской области - эту картину мы видим практически на всех как муниципальных, так и региональных кампаниях. У нас вперед (по явке избирателей) вышли такие муниципалитеты, как Орехово-Зуево, Химки, Рошаль, Краснознаменск, Щелково, Балашиха, Реутов, Истра", - сказал Березкин.

Согласно данным Мособлизбиркома, в Орехово-Зуеве и Химках явка избирателей превысила 80%, в Рошале и Краснознаменске - более 79%, в Щелкове и Балашихе - свыше 77%.

Березкин добавил, что по состоянию на 15:00 участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 4 млн избирателей Московской области - явка составила 69,45%.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.