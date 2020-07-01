Эксперт: первые итоги голосования в Сибири и ДФО говорят о политической зрелости граждан

ТАСС, 1 июля. Активное голосование по изменениям в Конституции РФ и первые результаты по Дальнему Востоку и Сибири свидетельствуют о политической зрелости россиян, для которых очевидно, что в поправках заложены принципиальные вопросы будущего развития страны. Об этом ТАСС заявила политолог Анна Федорова.

"Я думаю, что такие высокие показатели связаны в первую очередь с тем, что люди активно голосуют, они не остались в стороне. Люди граждански и политически активны, это понятно, потому что это вопросы важные. Это голосование для людей стало не просто проходными выборами, а действительно [волеизъявлением] по важным, принципиальным вопросам, которые во многом закладывают фундамент будущего развития страны", - сказала Федорова.

Она также обратила внимание на небольшое количество нарушений на Дальнем Востоке и в России в целом, "что тоже говорит о хорошей организации процесса и о некоторой политической зрелости".

Политолог подчеркнула, что люди пошли на участки, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. "У людей еще фоновая тревожность по поводу COVID-19, конечно, не утихла. Определенные опасения были, я думаю, что во многом это удалось компенсировать мерами безопасности на участках. Люди справедливо поверили в то, что им ничего не угрожает. Предпринятые меры безопасности сыграли свою роль, в том числе поэтому явка достаточно высокая. Если бы ничего не было, возможно, она была бы еще выше", - считает Федорова.

По итогам обработки 100% протоколов в Чукотском автономном округе, где раньше всех приступили к подсчету голосов, за поправки к конституции проголосовали 80,3% избирателей. В Еврейской автономной области поправки поддержали 80,24% избирателей (обработано 1,9% протоколов), в Сахалинской области 74,02% избирателей высказались в поддержку поправок (обработано 27,62% протоколов), в Приморском крае - 73,70% (обработано 9,58% протоколов), в Хабаровском крае - 71,87% (обработано 8,67% протоколов), в Забайкальском крае - 70,49% (0,43% протоколов).

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.