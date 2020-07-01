Общероссийское голосование завершилось в регионах Сибири

ТАСС, 1 июля. Избирательные участки завершили работу во всех регионах Сибири, за два часа до закрытия четыре из 10 сибирских регионов уже преодолели рубеж явки избирателей в 50%, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов. На участки в течение дня приходили как пенсионеры, так и молодежь, при этом студенты голосовали наравне с преподавателями и признавались, что принимают участие в процедуре, чтобы не испытывать потом угрызений совести.

"На территории Омской области завершилось Общероссийское голосование. Идет подсчет голосов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Омской области - самого западного региона Сибири, где участки закрылись последними.

Явка на участки

Лидером по активности избирателей как в первые, так и в финальные часы голосования оставалась Республика Тыва. Как сообщили ТАСС в избиркоме региона, явка на 18:00 (14:00 мск) в регионе составила 90,7%. Председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак в разговоре с ТАСС отметил, что в республике традиционно высокая активность граждан на голосованиях. "Считаю, что эта закономерность у нас объективная. Голосование можно объективно оценить как доверие населения республики к той политике, которую ведет президент", - сказал Дамба-Хуурак.

Высокая активность избирателей и в Кемеровской области. В избирательной комиссии Кузбасса ТАСС рассказали, что к 18:00 (14:00 мск) на участки пришли 87,49% избирателей. Значительную среди сибирских регионов явку показывает и Красноярский край.

"Явка в Красноярском крае на 18:00 (14:00 мск) составила 56%. К нам с 25 июня поступило около 71 обращения граждан, значительную часть составляли обращения, связанные с определением порядка голосования, в том числе по месту нахождения, порядок голосования лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Были обращения использования средств индивидуальной защиты, они поступали к нам и по горячей линии ЦИК, многие из обращений решались на участках. Но нарушений, которые влияют на ход голосования, в избирательной комиссии Красноярского края не имеется", - сказал ТАСС председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.

Рубеж в половину избирателей преодолела и Омская область, где явка к 18:00 (15:00 мск) составила 63,09%. Лишь немного не достигла его явка в Республике Хакасия (49,29%) и Алтайском крае (47,53%). В Новосибирской области проголосовали около 45% избирателей, в Томской - 43,33%. Самая низкая явка за два часа до закрытия участков - в Иркутской области - 41,07%. Как сообщила журналистам заместитель председателя облизбиркома Татьяна Шеметова, многие жители Приангарья предпочли проголосовать на дому.

"В основном это были люди старше 60 лет. Предпочитали проголосовать на дому мамы-одиночки, отцы, кто воспитывает детей и не имел возможности прийти на участок проголосовать, или, может быть, в целях безопасности. Не отказывали никому, по всем заявлениям, которые поступали в участковые избирательные комиссии, члены выезжали и предоставляли избирателям такое право", - сказала Шеметова.

Студенты и ученые

Принимали участие в голосовании не только пенсионеры, но и молодежь. На избирательных участках Томска каждый пятый житель которого - студент, в финальный день голосования на участки приходят преимущественно учащиеся, которые остались в городе из-за пандемии коронавируса или для прохождения летней практики. "Мне это нужно, чтобы успокоить мое гражданское самосознание - что я сходил и проголосовал. Я хотя бы буду знать, что я что-то сделал", - сообщил ТАСС студент Томского госуниверситета (ТГУ) Вячеслав.

Вместе со студентами голосуют и преподаватели вузов - на участок пришел врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев. По его словам, даже такой основополагающий закон как конституция нуждается в обновлении.

"Основной закон Российской Федерации принимался 27 лет назад. С тех пор изменилось буквально все - экономика, технологии, социум, геополитика, само государство. Если вспомнить Россию 90-х и сравнить ее с сегодняшней страной - между ними огромное расстояние. Это как сравнивать телефон с дисковым набором номера и последнюю модель айфона. Могут ли они работать по одним и тем же правилам? Конечно, нет", - сказал Яковлев ТАСС.

В Новосибирске, где также расположено большое количество вузов, один из избирательных участков был организован в кампусе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), который готовит специалистов инженерного профиля. Голосование проходило в спорткомплексе, на стенах расположены награды, полученные студентами вуза на соревнованиях. Много обучающихся и среди избирателей. Будущий программист Дмитрий Гудков, получивший бюллетень, маску, перчатки и ручку после измерения температуры, рассказал ТАСС, что организацией голосования в целом доволен.

"Я пришел, чтобы потом не мучили угрызения совести. Хочется перед самим собой быть уверенным, что я сделал все", - сказал он.

Меры безопасности и нарушения

Корреспонденты ТАСС, посетившие участки в областных центрах в разные часы их работы, также убедились, что на входе всем в обязательном порядке измеряют температуру и снабжают пакетами с перчатками, маской и ручкой. Сотрудники избирательных комиссий поверяли вошедших по базам данных, а после выдавали бланки для голосования.

Вместе с тем, в нынешнем голосовании из-за ситуации с коронавирусом уже традиционная для выборов продажа на участках продуктов питания была запрещена, хотя нарушения этого требования в Сибири все же были зафиксированы. Например, администрация Советского района Новосибирска пресекла продажу свежих пирожков, которая не была согласована с Роспотребнадзором.

"Это участок, который находится в ПТУ. Там своя столовая, и они самостоятельно решили выставиться, потому что они всегда торговали на всех выборах. Но мы им позвонили, все объяснили, они продукцию убрали и очень сожалеют о своей ошибке", - сообщили ТАСС в администрации района.

Жалоб о нарушении процесса голосования большинство сибирских избирательных комиссий не получали. Исключениями стали новосибирский облизбирком, получивший жалобу о размещении рядом с участком плаката, и комиссия в Кузбассе. Житель Кемерова, придя на избирательный участок, обнаружил, что не включен в списки для голосования, рассказала ТАСС зампредседателя облизбиркома Анастасия Суслова. "Он подал жалобу на то, что его не было в списках, его право [на голосование] восстановлено, ему дали возможность проголосовать, но причина [возникшей ситуации ] устанавливается", - пояснила она.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.