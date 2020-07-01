В Амурской области за поправки к конституции проголосовали более 70%

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России.

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России. Онлайн

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поправки к конституции поддержали 70,42% участников общероссийского голосования в Амурской области. Об этом свидетельствуют данные по итогам обработки 100% протоколов в регионе, обнародованные в информационном центре ЦИК России.

Против изменений в основной закон выступили 28,25%.

Амурская область стала седьмым регионом, где завершился процесс обработки протоколов. Наибольший уровень поддержки поправок пока зафиксирован на Чукотке (80,30%), наименьший - на Камчатке (61,76%).