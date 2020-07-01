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Голосование по поправкам в конституцию

В Коми обработали 14,15% протоколов после голосования по конституции

За поправки проголосовали 69,34% избирателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 70% участников голосования по поправкам к конституции в Республике Коми поддержали внесение изменений в основной закон, свидетельствуют данные на информационном табло в ЦИК России по итогам обработки 14,15% протоколов.

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Из них следует, что за поправки проголосовали 69,34%, против - 29,75%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск среды. Основным днем голосования стало 1 июля, но россияне могли отдать свой голос и с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

 

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РоссияКомиГолосование по поправкам в конституцию
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