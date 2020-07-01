Памфилова хочет разобраться с работой сотрудников информагентства "Время" на голосовании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала разобраться с действиями людей, называющих себя представителями информационного агентства "Время", на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

В среду в информационном центре Центризбиркома представитель избирательной комиссии Кемеровской области проинформировал, что сотрудники этого агентства пытались работать на голосовании и как общественные наблюдатели, и как СМИ.

"То есть вы были информированы, что провокаторы из этой шарашкиной конторы приедут и будут пытаться что-то делать, отнеслись максимально корректно, всех допустили, они имели возможность освещать, поскольку шли под эгидой журналистов", - сделала вывод Памфилова.

По ее данным, количество таких инцидентов с представителями этого агентства "скоро к десятку будет подходить". "Потом посчитаем, потом с ними разберемся", - пообещала глава ЦИК.

Она поблагодарила представителя избиркома "за выдержку и корректность". "Это то, о чем я просила: чтобы постараться максимально не доводить до экстремальных ситуаций, чтобы все наблюдатели наблюдали, СМИ освещали, а если что - тогда уже на основе закона и процедур какие-то корректные меры принимать".