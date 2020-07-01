В ЦИК поступило 7 196 письменных обращений по вопросам голосования по конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России получил в общей сложности 7 196 письменных обращений граждан по вопросам общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом в среду сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на 20:00 в период подготовки и проведения общероссийского голосования поступило 7 196 письменных обращений граждан, - сказала Памфилова. - Сегодня поступило 591 обращение".

Общее число обращений, напомнила председатель комиссии, превысило 500 тыс. "В настоящее время рассмотрено 92% всех поступивших обращений", - проинформировала она.

Памфилова также еще раз отметила, что "ни одного инцидента не было, связанного с хранением бюллетеней все эти ночи, ни одного замечания".

Результаты голосования по внесению изменений в Конституцию РФ могут быть пересчитаны по четырем участкам, но даже в случае признания их недействительными это не повлияет на общие итоги, добавила председатель ЦИК. "В настоящее время мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало, мы пока знаем только про четыре", - отметила она, подчеркнув, что "это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников голосования, которые определяют результаты голосования".

Памфилова заверила, что даже если по результатам пересчетов таких бюллетеней по итогам отдельных дней голосования будут признаны недействительными итоги голосования на отдельных участках, "на текущий момент нет оснований, чтобы считать, что они каким-то образом могут повлиять на [общие] результаты".