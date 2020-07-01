Эксперт: поправка о неотчуждаемости территорий стала мотивационным фактором на Сахалине

ТАСС, 1 июля. Поправка к Конституции РФ о неотчуждаемости российских территорий могла стать одним из мотивационных факторов для участников голосования по поправке к основному закону страны на Сахалине и Курилах. Об этом в среду заявила ТАСС руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

По данным Центральной избирательной комиссии России Сахалинская область стала вторым российским регионом, где обработаны 100% протоколов по результатам голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, поправки в регионе поддержали 74,84% проголосовавших.

"Это обусловлено и ожидаемо, потому что Сахалин - один из регионов с самым проявленным фактором того, когда жители региона интегрируются вокруг какой-то наиболее значимой для них поправки. Это, конечно, история про неотчуждение территорий именно для Сахалина и Курил. Я думаю, что это дополнительный, мотивационный фактор, он сказался на явке, выше среднего по Дальнему Востоку", - прокомментировала эксперт итоги голосования.

Она отметила, что ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе с экспертом объяснял, что для жителей региона поправка о запрете на отчуждение территорий, учитывая территориальные притязания Японии на острова, стала сильным мотивационным фактором.

13 февраля во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России. Президент согласился с этой идеей.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.