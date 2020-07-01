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Голосование по поправкам в конституцию

ЦИК: улучшение избирательной системы позволило провести голосование в несколько дней

Центральная избирательная комиссия всегда была против досрочного голосования, отметила Элла Памфилова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России ранее всегда выступал против практики голосования в течение нескольких дней, но совершенствование избирательной системы позволило применить его на общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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"Мы же, Центральная избирательная комиссия, всегда были против досрочного голосования", - сказала Памфилова. По ее словам, это было связано с тем, что такой формат голосования связан с "самыми большими злоупотреблениями".

Однако, отметила она, качественные изменения избирательной системы позволили изменить отношение к досрочному голосованию. "Качество системы в 2016 году и сейчас - это совершенно другой уровень. И сейчас как раз мы могли себе это позволить", - пояснила глава ЦИК.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГолосование по поправкам в конституцию
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