ЦИК: улучшение избирательной системы позволило провести голосование в несколько дней

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России ранее всегда выступал против практики голосования в течение нескольких дней, но совершенствование избирательной системы позволило применить его на общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы же, Центральная избирательная комиссия, всегда были против досрочного голосования", - сказала Памфилова. По ее словам, это было связано с тем, что такой формат голосования связан с "самыми большими злоупотреблениями".

Однако, отметила она, качественные изменения избирательной системы позволили изменить отношение к досрочному голосованию. "Качество системы в 2016 году и сейчас - это совершенно другой уровень. И сейчас как раз мы могли себе это позволить", - пояснила глава ЦИК.