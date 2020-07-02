Клишас: голосование по поправкам показало консолидацию президентского большинства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предварительные результаты голосования о внесении поправок в Конституцию РФ показали, что в российском обществе консолидировалось пропрезидентское большинство, и в то же время продемонстрировали провал несистемной оппозиции, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я думаю, можно поздравить нас всех, потому что вот те цифры, которые мы видим, - это, вы знаете, настоящее путинское большинство, которое в этой ситуации консолидировалось", - сказал он в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Клишас отметил также моральный аспект этой консолидации. "Ситуация-то действительно очень непростая. Посмотрите, что происходит, к чему эта пандемия [привела], какие процессы всколыхнула во многих государствах, которые считают себя "старыми демократиями" с устойчивыми демократическими традициями", - добавил он.

По мнению сенатора, голосование по поправкам к конституции в очередной раз показало "провал так называемой несистемной оппозиции". "Призвали сидеть дома - вот они эти цифры, <...> вот они эти дополнительные голоса "за". Потому что те, кто мог бы проголосовать против, эти голоса тоже были бы важны, <…> остались дома. Так вот, уважаемые граждане, которые против, вы убедились в очередной раз, что вами грубо манипулируют, недостойным абсолютно образом. В центре всего этого процесса конституционного и с точки зрения содержания, и с точки зрения процесса голосования были люди - человек - и люди это оценили", - указал Клишас.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ по итогам обработки 85% протоколов, поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,84% проголосовавших, против поправок к конституции выступили 21,35%. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.