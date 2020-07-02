Почти 79% жителей Приморья проголосовали за поправки к конституции

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% жителей Приморья, принявших участие в общероссийском голосовании, или 723 тыс. 89 человек, сообщил в четверг журналистам зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.

"Сегодня в 08:14 (01:14 мск) состоялось заседание Избирательной комиссии Приморского края, на котором был подписан протокол <...> об итогах голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. <...> В списке участников голосования на момент его окончания было включено 1 млн 464 тыс. 166 участников голосования, число бюллетеней, выданных участникам голосования, составило 917 тыс. 209, число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, составило 916 тыс. 922. По вопросу "Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации" участники голосования на территории Приморского края высказались следующим образом: "Да, одобряю" - 723 тыс. 89 участников голосования, "Нет, не одобряю" - 185 тыс. 629 участников голосования", - сказал Охотников.

Он уточнил, что в голосовании приняли участие 62,64% человек. "За" проголосовали 78,86%, "против" - 20,24%. Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий сообщил, что на голосовании в крае работало 5,1 тыс. общественных наблюдателей, серьезных жалоб и претензий не поступало.

Охотников также добавил, что жалоб в крайизбирком не поступало. В Приморье 1 июля работали 1 299 стационарных и 46 временных участков для голосования.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.