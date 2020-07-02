В Забайкалье за поправки к конституции проголосовали 74,92% избирателей

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Предварительные итоги голосования в Забайкальском крае после обработки 100% протоколов показали поддержку поправок в конституцию России от 74,92% избирателей, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

По данным краевого избиркома, за поправки проголосовали 352,6 тыс. жителей, против - 114 тыс., то есть 24,22%. Недействительными признаны 4 тыс. бюллетеней. Явка в регионе составила 60,08%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.