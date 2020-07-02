В Чечне за поправки к конституции проголосовали 97,92% избирателей

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 97,92% участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Чеченской Республике поддержали изменения в основной закон страны. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме региона по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"По итогам обработки 100% протоколов за поправки к Конституции РФ проголосовало 712 909 или 97,92%, против - 14 132 или 1,94 %. Явка составила 95,15%", - сообщили ТАСС в избиркоме Чечни.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.