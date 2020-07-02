В Пензенской области за поправки к конституции проголосовали 85,25% избирателей

ТАСС, 2 июля. Не менее 85,25% проголосовавших в Пензенской области поддержали поправки к конституции РФ, 14,3% высказались против. Такие результаты по итогам обработки 100% протоколов были опубликованы в четверг на странице регионального избиркома в Twitter .

Явка, согласно данным избиркома, составила 76,46%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.