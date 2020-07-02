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Голосование по поправкам в конституцию

В Пензенской области за поправки к конституции проголосовали 85,25% избирателей

Итоговая явка в регионе превысила 76%

ТАСС, 2 июля. Не менее 85,25% проголосовавших в Пензенской области поддержали поправки к конституции РФ, 14,3% высказались против. Такие результаты по итогам обработки 100% протоколов были опубликованы в четверг на странице регионального избиркома в Twitter.

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Явка, согласно данным избиркома, составила 76,46%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияПензенская областьГолосование по поправкам в конституцию
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