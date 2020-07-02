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Голосование по поправкам в конституцию

В Тамбовской области более 87% проголосовавших поддержали поправки к конституции

Явка в регионе превысила 80%

ТАМБОВ, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 87,41% проголосовавших в Тамбовской области поддержали поправки к конституции РФ, 11,99% высказались против. Таковы результаты по итогам обработки 100% протоколов, сообщает в четверг избирком региона.

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"За поправки в конституцию высказались 87,41%, против - 11,99%, обработано 100% протоколов", - говорится в сообщении.

Явка, согласно данным избиркома, составила 80,4%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияТамбовская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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