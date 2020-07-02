В Тамбовской области более 87% проголосовавших поддержали поправки к конституции

ТАМБОВ, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 87,41% проголосовавших в Тамбовской области поддержали поправки к конституции РФ, 11,99% высказались против. Таковы результаты по итогам обработки 100% протоколов, сообщает в четверг избирком региона.

"За поправки в конституцию высказались 87,41%, против - 11,99%, обработано 100% протоколов", - говорится в сообщении.

Явка, согласно данным избиркома, составила 80,4%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.