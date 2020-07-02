В МИД РФ считают, что возможности по сохранению иранской ядерной сделки не исчерпаны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Возможности по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не исчерпаны, альтернативы ему нет. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"У меня нет сомнений, что возможности для сохранения так называемой ядерной сделки не исчерпаны. Более того, мы не видим альтернативы этому всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе", - сказал Моргулов. Первопричиной всех сложностей в этом вопросе остаются действия США, которые "создают препятствия оставшимся добросовестным участникам этой сделки", подчеркнул он.

По словам высокопоставленного дипломата, продвигаемая Вашингтоном политика максимального давления на Тегеран "полностью себя дискредитировала как в политическом, так и в практическом плане, не говоря о моральной стороне".

Моргулов подчеркнул, что России будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Ираном. "Мы имеем такое право, равно как и Иран имеет законное право на обеспечение своей безопасности и оборонных потребностей. <...> Я думаю, что инициатива США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не имеет никакой перспективы с точки зрения международного права. Мы со своей стороны, наоборот, используем все возможности, которые международное право нам предоставляет, для того, чтобы справедливость восторжествовала", - добавил он.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.