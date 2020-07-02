МИД РФ: вброс по Афганистану мог быть направлен на срыв взаимодействия России и США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Организаторы вброса о сговоре России и афганских боевиков с целью убийства американских военнослужащих могли попытаться нарушить эффективное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по Афганистану. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Моргулов указал на полную несостоятельность информации о том, что Россия якобы могла предлагать боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство военных США. "Трудно избавиться от вопроса: вообще кому это нужно и зачем все это делается? И почему сейчас, именно в этот момент, вбрасываются такие провокационные фальшивки?" - отметил Моргулов.

"Возможное объяснение состоит в том, что часть антироссийски настроенного вашингтонского политического истеблишмента может быть недовольна весьма эффективным взаимодействием, которое наладилось у нас по Афганистану, у нас, я имею в виду здесь, на Смоленской площади, с нашими коллегами из Госдепартамента США", - предположил замглавы МИД. При этом он пояснил, что российско-американское сотрудничество на этом направлении успешно осуществлялось как в двустороннем формате, так и в рамках механизма тройки Россия-США-Китай с привлечением других стран региона.

Он также обратил внимание на то, что обвинения в адрес России по Афганистану появились в преддверии президентской гонки в США, это, возможно, и обусловило появление подобных спекуляций на чувствительной для избирателей теме. Моргулов добавил, что нынешний лидер Белого дома Дональд Трамп пообещал закончить самую долгую военную кампанию в американской истории, но эти усилия встречают внутреннее противодействие тех, кому она до сих пор приносит выгоду.

"Вообще я считаю, что, конечно, незаслуженно большое внимание такая, в общем, дешевая провокация привлекла мировые СМИ", - заключил высокопоставленный дипломат.

Вброс о действиях российской военной разведки

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.