Собянин заявил, что голосование по конституции консолидировало общество вокруг Путина

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ стало своевременным и консолидировало общество вокруг президента страны Владимира Путина. Такое мнение высказал в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, голосование проходило в сложный, "драматический период" и для столицы, и для страны. Мэр отметил, что пандемия, унесшая жизни тысяч людей, спад экономики, тяжелая ситуация в ряде ее секторов ударили по социальному самочувствию и доходам горожан, чего в последние десятилетия не было.

"Голосование по конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной. Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий. Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед", - написал Собянин.

Он также поблагодарил москвичей "за их политически ответственную и активную позицию".

"Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность", - добавил мэр.