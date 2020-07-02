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Голосование по поправкам в конституцию

В ОНФ назвали результат голосования по поправкам к конституции триумфом Путина

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов также отметил организацию голосования, которое прошло в максимально безопасном формате

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Результат голосования по поправкам к конституции является большими достижением президента Владимира Путина. Такое мнение высказал в четверг ТАСС руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

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"Результат голосования за поправки к конституции - триумф нашего президента, его видение будущего нашей страны. Отдельно стоит отметить организацию голосования, которое прошло в максимально удобном и безопасном для людей формате", - сказал Кузнецов.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула значимость голосования по поправкам. "Это по-настоящему народная конституция. Я называю конституцию народной еще и потому, что за ходом голосования по всей стране наблюдали представители общественных организаций. Голосование показало высокое качество работы всех организаторов процесса - и членов избирательных комиссий, и наблюдателей", - добавила она. Цунаева также отметила оперативную работу по опровержению фейков, касающихся голосования.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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