Путин обсудит с рабочей группой планы по реализации поправок к конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 июля встретится с рабочей группой по подготовке поправок к конституции, чтобы обсудить с ними планы по дальнейшей реализации этих изменений в основной закон страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, глава государства планирует провести в пятницу международный телефонный разговор.

По словам Пескова, "Путин работает в Ново-Огареве, у него сегодня день внутренних встреч и совещаний". "Сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор, о нем проинформируем", - сказал представитель Кремля.

Говоря о встрече, он добавил, что она ожидается около 15:00 мск. "Это базовая структура, которая занималась проработкой инициатив по поправкам, юридической работой, оттачиванием формулировок, сама инициировала многие из поправок. Поэтому есть много что обсудить касательно того периода, который последует после вступления в силу закона о поправках", - сказал Песков.

По его словам, "будет обстоятельная беседа, обмен мнениями в свободном режиме", ожидаются доклады сопредседателей рабочей группы - главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.