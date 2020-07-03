Памфилова пошутила по поводу слухов о возможном будущем трудоустройстве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова со смехом прокомментировала слухи о своем возможном дальнейшем трудоустройстве, напомнив членам Центризбиркома о еще предстоящей им совместной большой работе.

В пятницу на заседании ЦИК, где подводились итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, зампредседателя комиссии Николай Булаев напомнил, что у действующего состава Центризбиркома полномочия заканчиваются в марте 2021 года. Он обратил внимание, что члены комиссии принимали участие в таком "редчайшем событии" как организация общероссийского голосования, ощущают "чувство сопричастности и ответственности" за него.

Булаев выразил благодарность председателю ЦИК за то, что "она выдерживает удары и сохраняет свою генеральную линию, <...> выходит на решение, которое точно действует во благо государства".

В свою очередь Памфилова заметила, что нынешнему составу Центризбиркома "еще ой-ой-ой сколько поработать".

"Несмотря на то, что меня в разных сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой римской, и в Совет Федерации, мы с вами спокойно [работаем], еще у нас огромные кампании, мы с вами должны еще очень хорошо поработать все вместе", - обратила она внимание.