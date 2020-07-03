Клишас: законопроекты во исполнение положений обновленной конституции скоро внесут в Думу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Законопроекты для реализации положений обновленной по итогам голосования конституции, включая вопросы организации и формирования органов власти, во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в парламент. Об этом заявил в пятницу сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Парламенту в ближайшее время предстоит принять целый пакет очень серьезных законов во исполнение обновленной конституции, во исполнение тех поправок, которые приняли граждане. Это касается как организации, так и формирования органов публичной власти. Это касается Конституционного суда РФ, правительства, прокуратуры, во многом проекты этих законов уже подготовлены", - сказал Клишас на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок.

"Уже несколько десятков законов сегодня потребуют самых серьезных законодательных изменений. Мы с коллегами в Госдуме ведем эту работу. И эти законопроекты в ближайшее время будут внесены в парламент, в том числе те, которые я упомянул", - добавил он.

Сенатор подчеркнул, что в центре деятельности органов публичной власти должны стоять человек и социально ориентированная государственная политика. "Именно на это ориентировали нас граждане в ходе общероссийского голосования. И важнейшие решения органы публичной власти должны принимать именно с непосредственным участием людей. Юридическую форму для этого всегда можно найти, как мы нашли форму для того, чтобы именно люди приняли решение о внесении изменений в конституцию, приняли окончательное решение о том, вступают поправки в силу или нет", - сказал он.

Парламентарии проанализируют лучшие практики, опробованные в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции, и предложат изменения в том числе в избирательное законодательство, заявил Клишас.

"Этот принцип, когда в центре в том числе избирательного законодательства, избирательного процесса должен стоять человек, который приходит отдать свой голос, принять решение, я думаю, должен быть положен и в наше избирательное законодательство. Эта практика требует очень внимательного анализа. Мы обязательно с Центральной избирательной комиссией, регионами, наблюдателями, волонтерами, которые работали на общероссийском голосовании, эту практику проанализируем и предложим соответствующие изменения и в избирательное законодательство", - сказал Клишас на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.

По его словам, в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования был получен уникальный опыт, который заключается именно в том, что в центре внимания был человек и его удобство для участия в голосовании. Как отметил сенатор, люди это ценят и понимают, это было видно "по совершенно беспрецедентной явке".

Кроме того, как подчеркнул Клишас, опора на гражданское общество всегда дает свои результаты. Он отметил серьезное и впечатляющее число наблюдателей (526 тысяч), которые принимали участие в общероссийском голосовании. "Это отметает все инсинуации по поводу чистоты, правильности, достоверности или легитимности этого процесса. Этот момент - участие институтов гражданского общества в принятии важнейших решений в стране - мы тоже должны учесть в нашей законодательной работе. Найдем для этого правильные формы", - сказал парламентарий.

Он заверил президента, что сенаторы готовы работать на основе уже обновленной конституции. "Я думаю, наше законодательство в ближайшее время будет серьезно модернизировано на ее основе", - заключил Клишас.​​​​

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, которым установил дату вступления в силу поправок к Конституции России - 4 июля. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что поправки в основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.