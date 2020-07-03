{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост председателя правительства Франции и выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран в разных сферах. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, Мишустин направил своему коллеге поздравительную телеграмму.

"Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - отметил, в частности, глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФранция
В Балтийске установили памятный знак в честь принятия поправок в конституцию
На нем есть надпись "Родной земли не отдадим ни пяди", за которой следует текст пункта 2 статьи 67 конституции РФ, говорящей о том, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности
Читать полностью