Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост председателя правительства Франции и выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран в разных сферах. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, Мишустин направил своему коллеге поздравительную телеграмму.

"Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - отметил, в частности, глава кабмина.