Москва и Минск готовы к диалогу со странами ДОН для решения проблем с договором

"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств - участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения Договора, без ультиматумов и при учете всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - говорится в тексте, размещенном в понедельник на сайте МИД РФ .

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия готовы вести равноправный диалог со всеми участниками Договора об открытом небе (ДОН) для поиска путей решения проблем его выполнения. Об этом говорится в совместном заявлении Белоруссии и России в связи с решением США выйти из договора.

Страны выразили сожаление в связи с решением США о выходе из этого многостороннего соглашения. "Этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями", - подчеркивается документе.

Москва и Минск также заявили о намерении и дальше тесно сотрудничать при определении и реализации дальнейшей линии в отношении ДОН в рамках группы государств - участников Договора "для поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности Договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов Беларуси и России".

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.