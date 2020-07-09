В МИД РФ назвали вбросами сообщения СМИ о "российском следе" в беспорядках в Белграде

"В некоторых электронных СМИ появились сообщения о якобы имеющемся "российском следе" в беспорядках в столице Сербии, которые произошли 7-8 июля, - говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства. - Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной заказухе, преследующей одну цель, - бросить тень на российско-сербское партнерство".

"Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло", - добавили в министерстве.

Во вторник президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса с вечера пятницы до утра понедельника. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к мирным акциям радикальных групп мирный протест против комендантского часа перерос в попытку штурма здания парламента страны. После этого начались полномасштабные столкновения полиции и демонстрантов, которые продолжились и на следующий день.

Как сообщило национальное ТВ Сербии, в четверг в Белграде за участие в беспорядках задержаны граждане Израиля и Кыргызстана. В свою очередь издание Alo сообщило, что на протестах в Белграде принимали участие наемники американской ЧВК "Блэкуотер", граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.