Песков: сроки визита Путина в Белград предстоит определить по дипломатическим каналам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Белград на повестке дня, но точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Визит на повестке дня. Точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам", - сказал он.

Ранее пресс-служба президента Сербии Александара Вучича заявила, что визит Путина в Белград ожидается в октябре текущего года.

Приглашение посетить Белград было озвучено Вучичем 4 декабря 2019 года во время его встречи с Путиным в Сочи. Позднее в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения сербского храма Святого Саввы в Белграде в октябре.