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Нового главу Хабаровского края представят правительству региона 21 июля

Представление состоится в здании правительства края

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет представлен правительству региона во вторник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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"В 14:00 (07:00 мск) врио будет представлен министрам правительства", - сказал представитель пресс-службы.

Представление пройдет в здании правительства края. Ранее источник, близкий к аппарату полпредства, сообщил, что нового главу региона представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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