Эксперты: пандемия и социальная стабильность станут первыми вызовами для Дегтярева

ТАСС, 21 июля. Установление социально-политической стабильности и борьба с пандемией коронавируса в Хабаровском крае станут первыми вызовами для назначенного президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали во вторник региональные эксперты и представители общественных объединений.

"В Хабаровском крае сегодня проживают 145 национальностей, так что в регионе остро стоит вопрос межнационального и межконфессионального взаимодействия, - сказал заместитель руководителя Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен. - Такой край не может остаться без руководителя, который в любом субъекте является гарантом спокойствия, безопасности и благополучия его жителей. Поэтому, на мой взгляд, в список главных задач для него должны войти сохранение мира и межнационального согласия, особенно в условиях миграции к нам граждан из бывших советских республик".

Как добавил политолог, заведующий кафедрой Тихоокеанского университета Илдус Ярулин, первоочередная задача Дегтярева должна быть еще уже - это стабилизация политических настроений в регионе. "В первую очередь, он должен приступить к "замирению" территории - утихомирить нестабильные настроения граждан. И сразу после - к борьбе с коронавирусом, все-таки у нас стабильный ежедневный прирост зараженных", - сказал Ярулин.

По мнению председателя союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" Галины Кононенко, новому главе региона необходимо также будет уделить большое внимание состоянию социального партнерства в крае, одной из сторон которого является правительство. Ведь результаты диалога власти с общественными организациями и предприятиями в конечном итоге скажутся на простых трудящихся.

"То, что сегодня возникла достаточно проблематичная ситуация, - ни у кого нет сомнений. Поэтому мы ожидаем, что с приходом врио губернатора наступит общественная, политическая и социально-экономическая стабильность. Среди многих задач, стоящих перед регионом, я бы выделила борьбу с коронавирусом и создание привлекательных инвестиционных условий", - отметила Кононенко.