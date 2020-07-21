Первую пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края перенесли из-за коронавируса

"Пресс-конференция врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенная на 16:00 (9:00 мск), переносится. В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами. Дата и время будут определены дополнительно", - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Дегтярев ранее во вторник по прилету в Хабаровск сообщил, что опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Он призвал жителей соблюдать социальную дистанцию.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании оперативного штаба в понедельник сообщила, что недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений он составлял 1,7%. По данным на 20 июля, всего в Хабаровском крае нарастающим итогом заболели 6 088 человек. Показатель заболеваемости составил 462,7 на 100 тыс. населения. На Дальнем Востоке эта цифра - 408,3, а по России - 525,8.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.