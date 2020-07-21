ЦИК считает, что избирательная система РФ готова к проведению многодневного голосования

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная система Российской Федерации готова к проведению многодневного голосования, оно направлено на удобство граждан. Об этом заявил во вторник журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, комментируя принятие Госдумой закона о возможности проведения выборов в течение нескольких дней.

"Эта норма удобна для избирателей, и избирательная система готова к ее реализации", - сказал он.

Булаев обратил внимание, что задача любых выборов - "услышать мнение большинства", поэтому явка является не самоцелью, а способом "понимания, насколько легитимна будет избранная власть". "И пролонгированное голосование обеспечит возможность говорить и действовать от имени большинства", - полагает он.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.