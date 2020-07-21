Косачев: призыв США создать коалицию против Китая свидетельствует о слабости их политики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Призыв США к созданию коалиции для противостояния Китаю демонстрирует нарастающую слабость и недееспособность американской политики. Такое мнение высказал ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя высказывания главы американского Госдепартамента Майкла Помпео.

"Сколачивание коалиций - излюбленный прием американцев, когда они не уверены в своих способностях достичь искомого результата самостоятельно. Китай - растущая держава, имеющая свои интересы и подкрепляющая их продвижение уже достигнутыми результатами. Сдерживание Китая со стороны правовыми инструментами невозможно - ведь Китай действует в пределах международного права. И тогда Вашингтону остается один путь - через обвинения Китая в нарушении международного права обеспечить самим себе возможность сдерживать Пекин неправовыми средствами, прежде всего односторонними санкциями", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что именно это и происходит "во все возрастающих масштабах". Сенатор убежден, что подобная практика "все чаще демонстрирует нарастающую слабость, отставание и недееспособность американской политики".

Госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил, что Соединенные Штаты хотят создать международную коалицию, которая сообща противостояла бы Китаю. Он также обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка. В частности, Помпео указал на ситуацию в Южно-Китайском море, противостояние между Китаем и Индией, а также ту роль, которую Китай якобы сыграл в возникновении пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.