Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина и ответит на вопросы депутатов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду представит в Госдуме свой первый отчет о результатах работы правительства и ответит на вопросы депутатов.

Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства в своем выступлении коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года.

"Среди основных тем - борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий", - говорится в сообщении.

Среди других вопросов, которые затронет Мишустин, - цифровая трансформация государственного управления, реализация общенационального плана по восстановлению экономики и ключевых инфраструктурных проектов, развитие промышленного производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и отрасли информационных технологий, сообщили в кабмине.

От января до июля

В предыдущий раз Мишустин приезжал на Охотный Ряд 16 января 2020 года на рассмотрение его кандидатуры на пост главы правительства (по итогам 383 парламентария проголосовали за, 41 воздержался, впервые с 1996 года ни один депутат не голосовал против). Выступая тогда перед депутатами, будущий премьер назвал в числе приоритетов своей работы реализацию национальных проектов и развитие цифровой экономики, а также снятие барьеров для бизнеса.

Но не прошло и пары месяцев, как страну настигла эпидемия коронавируса. Основные усилия властей, в том числе правительства и возглавляемого Мишустиным координационного совета, были сосредоточены на борьбе с распространением инфекции и ее негативным влиянием на экономику и граждан.

Хотя с предыдущего отчета правительства в Госдуме, которое представлял в апреле 2019 года Дмитрий Медведев, прошло уже более года, очевидно, что повестка нынешнего выступления главы кабмина в парламенте будет в основном определяться событиями именно последних месяцев.

За день до отчета кабмина в Госдуме вышел указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Этот документ отчасти продлевает и отчасти усиливает целевые ориентиры, поставленные в "майском указе" главы государства от 2018 года, и определяет новые задачи. Правительству поручено до 30 октября соответствующим образом скорректировать национальные проекты.

Еще один стратегический документ, о планах реализации которого будет говорить в Госдуме Мишустин, - общенациональный план восстановления экономики, который в июне после доработки был направлен президенту. Стоимость мероприятий нацплана оценивается в 5 трлн рублей.

Премьеры в нижней палате

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера, в 2013-2019 годы - Дмитрий Медведев. В этом году данное мероприятие изначально также планировалось на апрель, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Традиционно до отчета правительства в Госдуме премьер-министры проводили встречи с представителями каждой фракции. В этом году такие мероприятия впервые прошли в удаленном формате из-за пандемии коронавируса, они состоялись еще в начале апреля, до переноса отчета на июль.

Выступление Мишустина придется на завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы. В мероприятии примут участие также министры и вице-премьеры.

Выступления и вопросы

Заседание Госдумы начнется на два часа раньше обычного времени - в 10:00 мск. Ожидается, что все мероприятие продлится приблизительно 3,5 часа, при этом доклад премьера не будет ограничен по времени.

Как ранее пояснила ТАСС глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Мишустину после его выступления будет задано по пять вопросов от каждой из четырех фракций и по одному - от парламентариев, которые не входят во фракции, если они изъявят такое желание (таких депутатов в составе Госдумы двое).

Затем сами фракции дадут оценку работе правительства, на каждое из этих выступлений отводится по 10 минут. После этого премьер-министр выступит с заключительным словом. По итогам рассмотрения отчета правительства Госдума вправе принять постановление, текст которого готовит комитет по контролю и регламенту. В истории отчетов не было случаев, чтобы нижняя палата парламента не одобрила работу кабмина.

16 июля состоялась встреча Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, на которой обсуждались как темы, которые будут подниматься в ходе отчета, так и вопросы совместной законотворческой работы нижней палаты и кабмина. Как сообщил Володин в понедельник по итогам заседания Совета Думы, депутаты не намерены сводить процедуру отчета "к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра". По его словам, будет лучше, если парламентарии смогут услышать также ответы профильных министров, вице-премьеров, что даст более полное представление о том, как правительство планирует решать ту или иную проблему, насколько министры владеют темой.

Вопросы фракций

Все фракции до 30 июня представили свои вопросы правительству.

Как рассказал журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, единороссов интересуют аспекты поддержки регионов, малого и среднего предпринимательства, аграриев, безопасного летнего оздоровительного отдыха детей. Целый блок вопросов касается исполнения послания и поручений президента РФ по созданию новых мест в школах, детских садах и яслях. Отдельно депутаты хотят затронуть тему разработки комплексных мероприятий для восстановления здоровья медицинских работников, работавших с коронавирусными больными. Всего фракция парламентского большинства подготовила более 130 вопросов.

Депутаты от КПРФ, в свою очередь, планируют обратить внимание премьера на последствия оптимизации системы здравоохранения. Во фракции намерены спросить, будет ли кабмин "восстанавливать доступность и качество бесплатной медицины, увеличивать количество стационаров и коек". В КПРФ также обеспокоены недостатками, по их мнению, удаленного образования для школьников. Еще одна тема - стимулирование импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.

Парламентариев из фракции ЛДПР в первую очередь волнует борьба с безработицей: либерал-демократы хотят узнать, какие меры кабмин предпримет для увеличения числа рабочих мест в регионах. Во фракции также интересуются отношением правительства к идеям снижения НДС до 10-15%, введения минимальной почасовой оплаты в 150 рублей и субсидирования кредитов на покупку отечественных товаров длительного пользования.

"Справедливая Россия" ранее направила главе кабмина более 20 вопросов. Они затрагивают проблемы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, госзакупок, строительства, жилищной политики и поддержки предпринимательства. Среди основных инициатив справороссов - ликвидация Фонда обязательного медицинского страхования и приравнивание социальных льгот педагогов и госслужащих. Экономический блок предложений включает предоставление бизнесу лизинговых каникул, снижение ставки кредитования малого и среднего предпринимательства, а также вопросы сертификации импортной продукции.