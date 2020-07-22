В Партии пенсионеров уверены, что трехдневное голосование удобно для старшего поколения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней удобно для россиян старшего поколения. Такое мнение в среду на пресс-конференции в ТАСС выразил председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

"Многие наблюдатели, которые у нас работали на избирательных участках (в ходе голосования по поправкам в конституцию - прим. ТАСС), и наши представители в регионах отмечают, что представители старшего поколения удовлетворены тем подходом, когда предоставляется возможность в течение нескольких дней прийти на избирательный участок и проголосовать", - сказал Бураков.

Он пояснил, что у этой возрастной группы зачастую есть различные заболевания, которые не всегда позволяют прийти на участок в тот день, на который назначено голосование. "Когда для этого предоставляется несколько дней, человек находит возможность", - добавил Бураков.

Он сказал, что положительно воспринимались пенсионерами и другие формы голосования, которые применялись в ходе общероссийского голосования. "Голосование рядом с домом - это очень удобно, особенно для старшего поколения. Это удобно для тех людей, которые обладают ограниченными возможностями", - сказал представитель партии. Говоря об электронном голосовании, он отметил, что в России уже значительная часть пенсионеров пользуются интернетом, но им нужно дать больше времени для изучения технологии голосования в электронном виде.