Путин обсудил с Совбезом РФ переговоры с другими странами об открытии авиасообщения

"[На совещании Путина с постоянными членами Совбеза] в продолжение объявленного сегодня решения правительства РФ о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами", - сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Открывая совещание, Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина доложить о ходе переговоров с иностранными партнерами, в том числе в свете требований, которые правительство России намерено предъявлять к организации международных перелетов.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил ранее, что Россия ведет такие переговоры примерно с 30 странами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Так, полеты в Великобританию будут возможны только в Лондон. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.